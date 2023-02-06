Работниками Пинского межрайотдела финансовых расследований пресечена незаконная деятельность собственника (он же руководитель) частного унитарного предприятия, осуществляющего международные перевозки грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в 2020-2022 годах пинчанин через корпоративные карты возглавляемого предприятия обналичил денежные средств компании в сумме 600 тыс. рублей и использовал их на выплату зарплаты «в конверте». Для придания видимости законности использования денежных средств в бухгалтерский учет предприятия вносились недостоверные сведения об их расходовании на командировочные выплаты работникам.

Это повлекло завышение затрат предприятия и неуплату налога на прибыль в сумме более 130 тыс. рублей, а с выплаченной работникам «серой» зарплаты предприятием – также неисчисление и неперечисление в бюджет более 75 тыс. рублей подоходного налога.

По фактам уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязанности по перечислению налогов в отношении директора, его заместителя и главного бухгалтера возбуждены уголовные дела.

Ведется предварительное расследование.