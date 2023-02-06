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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 3 ТЫС. ФИЗЛИЦ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД
15:13 06.02.2023
В Витебской области 3089 физических лиц, осуществляющих деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, встали на учет в налоговых органах в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре областной инспекции МНС.
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года введен особый режим налогообложения для применения которого физическое лицо обязано использовать цифровую платформу – приложение «Налог на профессиональный доход».
Для перехода на применение налога на профессиональный доход, необходимо установить мобильное приложение «Профдоход» на свой смартфон или планшет, либо воспользоваться Web-версией приложения, а также проинформировать налоговый орган через приложение «Профдоход» о применении налога на профессиональный доход.
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