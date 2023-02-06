В Витебской области 3089 физических лиц, осуществляющих деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, встали на учет в налоговых органах в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре областной инспекции МНС.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2023 года введен особый режим налогообложения для применения которого физическое лицо обязано использовать цифровую платформу – приложение «Налог на профессиональный доход».

Для перехода на применение налога на профессиональный доход, необходимо установить мобильное приложение «Профдоход» на свой смартфон или планшет, либо воспользоваться Web-версией приложения, а также проинформировать налоговый орган через приложение «Профдоход» о применении налога на профессиональный доход.