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ЭКОНОМИКА РБ


ВТОРОЙ В ЭТОМ ГОДУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН ДОМЕНОВ СТАРТОВАЛ В БЕЛАРУСИ


14:45 06.02.2023

Второй в этом году благотворительный аукцион доменов стартовал 6 февраля в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на февральские торги заявлены 1501 доменных имен, из которых 104 домена в зоне .БЕЛ.

На торгах в этот раз предлагаются: домен-напоминание про приближающее 8 марта и тюльпаны, для спортсменов и фитоняшек, автолюбителей, айтишные и многие другие.

В списке есть варианты для малого бизнеса: цветочной лавки, детского магазина или салона красоты. Для творческих людей подойдут fotka.by, sketch.by и creativ.by, а для бизнес-идей и проектов - pro-business.by, akula.by и skillhub.by.

Возможно, найдут своего владельца оригинальные домены – единицы измерения: 1000t.by, 1000т.бел, 1kilowatt.by, 1kyb.by, 1metr.by.

Незамеченными точно не останутся sub-zero.by, morkva.by, womans.by, dushka.by, horror.by, astrologia.by.

Также стоит обратить внимание на редкие для доменной зоны .BY и .БЕЛ имена из двух символов и цифровые. Среди них: 5a.by, 8a.by, 8d.by, fc.by, ff.by, n2.by, 158.by, 178.by, 235.by, 235.бел, 990.бел, 990.by.

Напомним, аукцион продлится до 7 февраля (10.00). Участвовать в благотворительном аукционе могут как физические, так и юридические лица. Чтобы участвовать в благотворительном аукционе, необходимо зарегистрироваться на сайте auction.cctld.by. При регистрации репкомендуется сразу ввести точные и полные данные о себе: так можно быстро зарегистрировать выигранное доменное имя без дополнительных корректировок. Побеждает тот, чья ставка была выше. Все вырученные средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все доменные имена, выигранные на аукционе, можно зарегистрировать и оформить через ООО «Белорусские облачные технологии».
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