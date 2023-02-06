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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ БЕЛАЗ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АЭРОПОРТОВ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ


14:08 06.02.2023

ТД «БЕЛАЗ» и его официальный дилер «АВТОТЕХИНМАШ» представят новейшие разработки для наземного обслуживания аэропортов на 10-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2023, которая пройдет 7-8 февраля в Москве в ВЦ «Крокус ЭКСПО».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», одним из спикеров деловой программы форума 8 февраля станет начальник конструкторского бюро спецтранспорта научно-технического центра им. А.Н. Егорова Анатолий Урбанович, который расскажет о перспективном модельном ряде техники БЕЛАЗ для обслуживания аэропортов.

Ежегодно на площадке NAIS – главной выставки России и СНГ, посвященной достижениям в развитии инфраструктуры гражданской авиации, ведущие производители демонстрируют свое оборудование и решения для аэропортов и авиакомпаний. БЕЛАЗ является традиционным участником экспозиции, ежегодно представляя на своем стенде линейку аэродромных тягачей для буксировки воздушных судов со взлетной массой до 600 тонн.
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