ЭКОНОМИКА РБ

В МОГИЛЕВЕ 9 ФЕВРАЛЯ ПРОЙДЕТ ОТРАСЛЕВАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

13:22 06.02.2023 Отраслевая ярмарка вакансий для всех категорий граждан пройдет 9 февраля в Могилеве (ул. Космонавтов, 17). Как сообщает управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома, в ярмарке примут участие такие предприятия, как ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского районов Могилева, «Спецавтопредприятие», Могилевский мусороперерабатывающий завод, «Могилевзеленстрой», ДМП и другие. Время проведения ярмарки вакансий — с 11:00 до 12:00.