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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ 9 ФЕВРАЛЯ ПРОЙДЕТ ОТРАСЛЕВАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
13:22 06.02.2023
Отраслевая ярмарка вакансий для всех категорий граждан пройдет 9 февраля в Могилеве (ул. Космонавтов, 17).
Как сообщает управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома, в ярмарке примут участие такие предприятия, как ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского районов Могилева, «Спецавтопредприятие», Могилевский мусороперерабатывающий завод, «Могилевзеленстрой», ДМП и другие.
Время проведения ярмарки вакансий — с 11:00 до 12:00.
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