Роль среднего и малого бизнеса в формировании бюджета Витебского района выросла в 2022 году на 15%. Об этом сообщил начальник отдела экономики райисполкома Леонид Михайлов.

Существенный вклад вносят такие предприятия, как ООО «Фортум-Бел», занимающееся лесозаготовкой, «Сущево-Агро», которое экспортирует продукцию растениеводства и животноводства, «Фабрика Василина», производящая изделия швейного производства, «Белянтех», выпускающее конфеты, и другие.

Только в прошлом году число новых предприятий выросло на 30, в том числе более 10 – в сельском хозяйстве и промышленности, 13 – в сфере услуг и 7 – прочих. Дополнительно было создано 84 рабочих места.

На территории Витебского района в 2022 году работало 1100 субъектов малого и среднего бизнеса (из них 660 — индивидуальные предприниматели). Общая сумма поступлений в бюджет составила более 26 млн рублей, или 135,3 % к уровню предыдущего года.