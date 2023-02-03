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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИЯМ МИНЛЕСХОЗА УДАЛОСЬ ВЫЙТИ НА ДОСАНКЦИОННЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОПРОДУКЦИИ НА ЭКСПОРТ


11:45 06.02.2023

Организациям Минлесхоза удалось выйти на досанкционный объем реализации пилопродукции на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После введения европейских санкций в отношении продукции деревообработки организациям Минлесхоза пришлось искать альтернативные рынки сбыта. Не секрет, что в страны Евросоюза поставлялось до 80% экспортируемой пилопродукции. Несмотря на прогнозы пессимистов, уже в сентябре 2022 г. организациям отрасли удалось выйти на досанкционный объем реализации пилопродукции на экспорт», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сегодня одной из важнейших нерешенных задач остается реализация низкокачественной дровяной древесины и пеллетной продукции. И первой, и второй в стране – с избытком. А потому работа над поиском альтернативных рынков сбытов со стороны Минлесхоза не прекращается ни на день.

Так, на этой неделе делегация Минлесхоза во главе с заместителем министра лесного хозяйства Владимиром Кречем посетила Иран. «Эта страна долгие годы находится под европейскими и американскими санкциями, но смогла не только к ним адаптироваться, но и выстроить собственную экономическую политику», - пишет пресс-служба.

В столице Ирана, городе Тегеране, проходила XX Международная выставка Iran WOODEX-2023. Белорусская делегация не только приняла участие в ее открытии и ознакомилась с экспозицией деревообрабатывающего оборудования и изделиями из древесины, но и провела ряд деловых переговоров с представителями бизнес-среды и банковского сектора.

«Главный результат нашей поездки – мы услышали заинтересованность иранских кампаний не только в нашей пилопродукции, но и в щепе, - поделился итогами визита заместитель министра Владимир Креч. - Иран сегодня занимается производством МДФ и ДСП. Для этого как раз-таки пригодно низкокачественное сырье, которого в Беларуси с избытком. Да, оно не стоит дорого, поэтому важно хорошо поработать над логистикой и оптимизацией всех затрат».

Владимир Креч также отметил, что иранские компании уже оценили качество белорусской пилопродукции – она сегодня абсолютно конкурентноспособна по отношению к другим странам-экспортерам. В рамках официального визита удалось окончательно решить и вопрос осуществления расчетов за поставки: они будут осуществляться в российских рублях и через российскую платежную систему.

«Как бы трудно не было, мы сегодня ищем и находим альтернативные рынки сбыта. Убежден, что по мере развития этой работы мы сможем забыть про европейские санкции», - резюмировал замминистра.
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