В Беларуси в январе 2023 года продали 756 легковых автомобилей, что на 46% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Отмечается, что, начиная с июня 2022 года, неизменным ежемесячным лидером является Geely. В январе 2023 года было продано 543 автомобиля этой марки. На втором месте расположилась LADA, на третьем — JAC.

В первом месяце нового года автомобильный рынок продолжил падение. Глубина падения рынка новых легковых автомобилей, реализуемых дилерами БАА, по отношению к январю 2022 года составила 67%, что свидетельствует о преждевременности надежд на начало восстановления продаж.

С долей 72% по-прежнему доминирует марка Geely отечественного производства. Марочное предложение на рынке сократилось до 11 брендов, модельное составляет всего 34 позиции, что в 4 раза меньше показателя годичной давности. При этом 14 из 34 моделей представлены китайскими марками, а совокупная доля проданных в январе китайских легковых автомобилей составила 78%.

«Основным конкурентом для рынка производимых в стране и ввозимых официальными дилерами легковых автомобилей по-прежнему является «неорганизованный» рынок ввоза автомобилей физическими лицами с использованием законодательных льгот. Этот ввоз препятствует и приходу на дилерский рынок новых китайских, иранских и иных автопроизводителей в силу отсутствия благоприятной конкурентной среды», - отмечают в БАА.