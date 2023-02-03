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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАЖИ МАШИН В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ УПАЛИ НА 46%
11:38 06.02.2023
В Беларуси в январе 2023 года продали 756 легковых автомобилей, что на 46% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
Отмечается, что, начиная с июня 2022 года, неизменным ежемесячным лидером является Geely. В январе 2023 года было продано 543 автомобиля этой марки. На втором месте расположилась LADA, на третьем — JAC.
В первом месяце нового года автомобильный рынок продолжил падение. Глубина падения рынка новых легковых автомобилей, реализуемых дилерами БАА, по отношению к январю 2022 года составила 67%, что свидетельствует о преждевременности надежд на начало восстановления продаж.
С долей 72% по-прежнему доминирует марка Geely отечественного производства. Марочное предложение на рынке сократилось до 11 брендов, модельное составляет всего 34 позиции, что в 4 раза меньше показателя годичной давности. При этом 14 из 34 моделей представлены китайскими марками, а совокупная доля проданных в январе китайских легковых автомобилей составила 78%.
«Основным конкурентом для рынка производимых в стране и ввозимых официальными дилерами легковых автомобилей по-прежнему является «неорганизованный» рынок ввоза автомобилей физическими лицами с использованием законодательных льгот. Этот ввоз препятствует и приходу на дилерский рынок новых китайских, иранских и иных автопроизводителей в силу отсутствия благоприятной конкурентной среды», - отмечают в БАА.
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