ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДАЖИ МАШИН В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ УПАЛИ НА 46%


11:38 06.02.2023

В Беларуси в январе 2023 года продали 756 легковых автомобилей, что на 46% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Отмечается, что, начиная с июня 2022 года, неизменным ежемесячным лидером является Geely. В январе 2023 года было продано 543 автомобиля этой марки. На втором месте расположилась LADA, на третьем — JAC.

В первом месяце нового года автомобильный рынок продолжил падение. Глубина падения рынка новых легковых автомобилей, реализуемых дилерами БАА, по отношению к январю 2022 года составила 67%, что свидетельствует о преждевременности надежд на начало восстановления продаж.

С долей 72% по-прежнему доминирует марка Geely отечественного производства. Марочное предложение на рынке сократилось до 11 брендов, модельное составляет всего 34 позиции, что в 4 раза меньше показателя годичной давности. При этом 14 из 34 моделей представлены китайскими марками, а совокупная доля проданных в январе китайских легковых автомобилей составила 78%.

«Основным конкурентом для рынка производимых в стране и ввозимых официальными дилерами легковых автомобилей по-прежнему является «неорганизованный» рынок ввоза автомобилей физическими лицами с использованием законодательных льгот. Этот ввоз препятствует и приходу на дилерский рынок новых китайских, иранских и иных автопроизводителей в силу отсутствия благоприятной конкурентной среды», - отмечают в БАА.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2023
валюта курс
EUR 2.9380
USD 2.6870
RUB 3.8188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0104
USD 2.6870 +0.0118
RUB 3.8188 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9000 2.9090
USD 2.6892 2.6980
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0790
EUR/RUB 75.7000 101.0000
USD/RUB 70.5000 94.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте