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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ КОМПАНИЯ ОТКРОЕТ МАГАЗИН С АНАЛОГАМИ ТОВАРОВ IKEA В МОСКВЕ
11:32 06.02.2023
Белорусская компания Swed House откроет в марте в торговом центре "Щелковский" в Москве магазин с аналогами товаров IKEA. Об этом рассказал РИА Недвижимость представитель компании в России Мамедали Касымов.
Это будет первый российский магазин компании, его площадь составит 330 квадратных метров. В ассортименте торговой точки будут представлены товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, уточнил он.
"В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству", - сказал Касымов.
Он также добавил, что в настоящее время компания ведет переговоры с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС о поставке мебели.
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