ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ КОМПАНИЯ ОТКРОЕТ МАГАЗИН С АНАЛОГАМИ ТОВАРОВ IKEA В МОСКВЕ


11:32 06.02.2023

Белорусская компания Swed House откроет в марте в торговом центре "Щелковский" в Москве магазин с аналогами товаров IKEA. Об этом рассказал РИА Недвижимость представитель компании в России Мамедали Касымов.

Это будет первый российский магазин компании, его площадь составит 330 квадратных метров. В ассортименте торговой точки будут представлены товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, уточнил он.

"В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству", - сказал Касымов.

Он также добавил, что в настоящее время компания ведет переговоры с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС о поставке мебели.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2023
валюта курс
EUR 2.9380
USD 2.6870
RUB 3.8188
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9264 +0.0104
USD 2.6870 +0.0118
RUB 3.8188 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9000 2.9090
USD 2.6892 2.6980
RUB 2.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0790
EUR/RUB 75.7000 101.0000
USD/RUB 70.5000 94.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте