Белорусская компания Swed House откроет в марте в торговом центре "Щелковский" в Москве магазин с аналогами товаров IKEA. Об этом рассказал РИА Недвижимость представитель компании в России Мамедали Касымов.

Это будет первый российский магазин компании, его площадь составит 330 квадратных метров. В ассортименте торговой точки будут представлены товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, уточнил он.

"В нашем магазине будут представлены товары как произведенные на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Так, текстиль будет из Иваново, где много лет производили товары для шведского бренда. Он будет полностью идентичен по дизайну и по качеству", - сказал Касымов.

Он также добавил, что в настоящее время компания ведет переговоры с производителями из Китая и стран Таможенного союза ЕАЭС о поставке мебели.