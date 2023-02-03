Концепцию строительства в Минске нового клинического инфекционного стационара обсудили на выездном совещании министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, совещание провели прямо на месте постройки будущей больницы – в чистом поле в Новинках (район Долгиновского тракта).

Рядом с будущим стационаром уже есть несколько учреждений здравоохранения – РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, РНПЦ психического здоровья. Так что в скором времени здесь будет создан настоящий медицинский квартал.

О строительстве новой инфекционной больницы в Минске шла речь давно - многим корпусам старой инфекционки на Кропоткина уже больше ста лет.

Проект здания нового стационара уже готов и включен в городскую инвестпрограмму. Это будет учреждение здравоохранения стационарного типа на 264 боксированных койко-места инфекционного профиля, из которых 6 коек для отделения особо опасных инфекций и 18 боксированных койко-мест реанимационного профиля.

Дмитрий Пиневич обсудил концепцию создания современного инфекционного стационара - автономные системы вентиляции, устройства обеззараживания воздуха, «красные и чистые» зоны, наличие локальной станции обеззараживания стоков, с возможностью обеспечения полной биологической очистки, Мельцеровские боксы (специализированные палаты со входом с улицы, санитарные узлы непосредственно в палате пациента, наличие передаточных окон и шлюзов для входа персонала из коридора отделения) – все современные требования строительства таких сооружений должны быть выполнены.

Отдельно остановились на строительстве особого блока, которого нет в других инфекционных стационарах республики - отдельно стоящего отделения для особо опасных инфекций.

Это будет современное учреждение, оснащенное хорошей диагностической и лабораторной базой. Клинико-диагностическая лаборатория при инфекционной больнице будет центром коллективного пользования по диагностике инфекционных заболеваний.

Нынешняя инфекционная больница на улице Кропоткина стоит на этом месте более века. Эпидемии холеры, дизентерии, сыпного и брюшного тифа, натуральной оспы в городе бушевали постоянно. В 1913 году на улице Николаевской (сегодня – Кропоткина) открылись 16 корпусов новой инфекционной больницы. Сегодня на многих маленьких одноэтажных домиках можно увидеть напоминание о том, что это памятник архитектуры.