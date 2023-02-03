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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛАВА БЕЛЛЕГПРОМА ПРИЗВАЛА АКТИВИЗИРВОАТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛОРУССКИХ БРЕНДОВ
10:46 06.02.2023
Основные усилия должны быть направлены на активное позиционирование белорусских брендов как на внутреннем рынке, так и на экспортных. Об этом заявила глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина 3 февраля 2023 года на заседании Совета директоров текстильных предприятий концерна.
"Для этого следует усилить работу по всем каналам продаж - фирменную торговлю, взаимодействие с меркетплейсами, Белорусской универсальной товарной биржей. Безусловно, следует работать на перспективу в части автоматизации производств и научной деятельности совместно с отраслевым Центром научных исследований", - отметила Татьяна Лугина.
Как сообщает Telegram-канал концерна, на встрече также обсуждались результаты работы текстильщиков в 2022 году и определены приоритетные задачи на текущий год.
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