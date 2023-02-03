Холдинг «АМКОДОР» 3 февраля 2023 года презентовал новинки техники для коммунального и сельского хозяйства, а также лесопромышленного комплекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, вся представленная продукция – машины, узлы, агрегаты – созданы в целях замещения иностранных аналогов и не уступают им по качеству и надежности.

В частности, вниманию руководителям органов госуправления, хозяйствующих субъектов, банков, СМИ был представлены каток грунтовый AMKODOR RS120 (массой 12 тонн) и асфальтный каток AMKODOR RT160A (массой 16 тонн).

Катки оснащены комфортабельными, просторными кабинами, которые обеспечивают защиту оператора от опрокидывания, от падающих и проникающих предметов; система рулевого управления катков со складывающейся шарнирно-сочлененной рамой и шарниром позволяет осуществлять несколько режимов поворота машины, для обеспечения минимального радиуса поворота при стесненных условиях. Эксплуатация данных катков позволяет значительно сократить затраты на техобслуживание и профилактику оборудования. Локализация AMKODOR RS120 составляет 99%.

Собственная программа «Асфальт-менеджер» для катка двух вальцового AMKODOR RT160A, позволяющая повысить уровень производительности и качество обрабатываемой поверхности за счет оптимальных амплитуд и колебаний вибрационного устройства в двух плоскостях. Функция смещение полурам обеспечивает формирование бесшовного асфальтного полотна. Локализация AMKODOR RT160A составляет 85%.

Данные машины ранее не производились ни в рамках Советского союза, ни в рамках Союзного государства.

Также были представлены харвестер AMKODOR FH840 и форвардер AMKODOR FF560.

Харвестер для рубок ухода предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов на сортименты при проведении рубок ухода. На данную модель разработан и установлен сверхлегкий манипулятор собственного производства KF3052, который на сегодняшний день соответствует последним мировым трендам отрасли. Машина оснащена ведущими неуправляемыми мостами собственного производства. Небольшой вес харвестера в 6 т, ширина и высокая маневренность, позволяют работать без прокладки традиционных технологических коридоров. На машине установлена лучшая отечественная гидравлика, которая позволяет плавно и точно выполнять движения манипулятора и харвестерной головки, что значительно ускоряет работу. Локализация данной модели составляет 80%.

Шестиколесный форвардер для рубок ухода AMKODOR FF560 предназначен для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов и других круглых лесоматериалов по лесовозным дорогам, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины. Машина способна за один рейс перевозить до 6 т лесоматериалов. На данную модель также разработан и установлен сверхлегкий манипулятор KF3052, ведущий неуправляемый и тандемный мосты собственного производства. Машина оснащена унифицированной кабиной, сконструированной в соответствии с действующими нормами безопасности и требованиями мировых стандартов. Локализация машины составляет 90%.

Потребность в таких машинах только лесхозов Беларуси составляет 1000 единиц.

Автопогрузчик вилочный AMKODOR D35 изготовлен совместно с китайской компанией «SHANTUI». Машина предназначена для погрузки, выгрузки и транспортирования на небольшие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станциях железных дорог, в аэропортах, речных и речных портах. Грузоподъемность автопогрузчика 3,5 тонны, высота подъёма 3 метра.

Кроме этого, демонстрировалась высокопроизводительная фрезерно-роторная снегоуборочная машина AMKODOR SC100 на собственном шасси. Предназначена для очистки от свежевыпавшего и слежавшегося снега автомобильных дорог, городских магистралей, аэродромов, а также для отбрасывания снежных валов, образованных другими снегоочистителями. Локализация снегоуборочной машины составляет 80%.

Еще одной новинкой, представленной на мероприятии, стал многофункциональный прицеп AMKODOR STS212B. Прицеп предназначен для погрузки навалом, транспортирования, частичного разрыхления, измельчения и последующего равномерного распределения по поверхности поля твердых органических удобрений, круглогодичной транспортировки сыпучих сельскохозяйственных грузов силосно-сенажных масс. Грузоподъемность – 20,1т. Локализация прицепа составляет 95%.

За 2022 год предприятиями холдинга «АМКОДОР» произведено более 300 наименований деталей узлов и агрегатов. Вся собственная элементная база создается в целях замещения иностранных аналогов, которая призвана решить острую для страны проблему импортозамещения.