Резидент Парка высоких технологий (ПВТ) hoster.by впервые провел хакатон по генерации идей для развития белорусского интернета и подвел итоги.

Как сообщает сайт ПВТ, мероприятие проходило почти три дня в онлайн-формате, где общее время прямого эфира составило больше 15 часов, а в онлайне было почти 100 человек одновременно.

В первый день организаторы познакомились с участниками и сформировали команды. В каждой из них были специалисты с разными компетенциями — программисты, дизайнеры, маркетологи, менеджеры.

Всего было представлено 19 проектов. Многие взяли фокус на создание новых сервисов с использованием национальных доменов .BY и .БЕЛ, а также аналогов зарубежных приложений и продуктов.

В финальный день жюри оценивало команды по четырем критериям:

решает ли заявленный проект или идея задачу развития байнета: увеличивает число пользователей, развивает интернет-бизнес или улучшает инфраструктуру белорусского сегмента интернета;

насколько реализуем проект: проект мог быть задуман в любом формате и должен был минималистично и изящно исполнен с точки зрения IT;

насколько понятно была донесена идея: на выступление давалось 5 минут, за это время команда должна была презентовать свой проект и заинтересовать жюри;

какого прогресса достигла команда за время хакатона: в рамках хакатона команды должны были показать видимое продвижение в работе над своим проектом.

По итогам мероприятия были определены победители и места расположились следующим образом.

Проект «Passify», разработанный командой студентов инженерных, компьютерных и экономических специальностей из БГУИРа и БГУ, представляет онлайн-сервис, который будет предлагать маркетинговые услуги для бизнеса с помощью нейросетей. По задумке участников нейросети будут генерировать готовые решения в зависимости от целей бизнеса и поставленных задач. Данный проект занял почетное третье место.

На втором месте – онлайн-сервис «Уикенд.бел». Команда студентов из БГУИРа, БГУ, ГрГУ им. Я. Купалы и начинающего специалиста в сфере дизайна предложила решение, которое поможет белорусам выбирать различные места и мероприятия для развития и отдыха под их запрос. Все это с быстрым поиском, удобной навигацией и элементами геймификации. Участники создали сайт на CMS Drupal с поддержкой технологии PWA, предлагающей для конкретного региона разделы с типами мероприятий.

Победу одержала команда студентов из механико-математического факультета БГУ и Колледжа бизнеса и права, которая представила онлайн-сервис «Твой бескаштоўны рэпетытар». Платформа задумана как альтернативный репетитор по белорусскому языку и основана на интерактивных видеоуроках и тестовых заданиях, подобранных персонально под уровень пользователя.

Цель хакатона – разработка молодыми командами новых проектов, которые помогут увеличить количество белорусских пользователей интернетом, упростить работу предпринимателям в сети, а также сделать байнет более доступным, современным и безопасным.

Компания hoster.by (ООО «Надежные программы») – резидент ПВТ с 2019 года. Компания является крупнейшим регистратором доменов в стране и предлагает отраслевые IaaS-решения для корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса.