Доля связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в 2022 году составила 6,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в том числе информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания – 5%, деятельность в области телекоммуникаций – 1,4%, почтовая связь – 0,2%.

Отмечается, что 2022 год стал важным этапом в сфере совершенствования управления процессами цифрового развития. В рамках исполнения указа от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации» начал свою работу Совет по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи. Для практического сопровождения вопросов цифрового развития созданы и начали работу Центр цифрового развития и Центр перспективных исследований, формируется институт «офисов цифровизации», меняется порядок реализации ИТ-проектов в государстве.

Кроме того, совершенствуется механизм финансовой поддержки процессов цифрового развития и внедрения уже разработанных программных продуктов.

На среднесрочную перспективу разработаны проекты Стратегии цифрового развития Республики Беларусь до 2025 года и Концепция национального суверенитета Республики Беларусь, а также соответствующие «дорожные карты» по их реализации.

Одновременно со всеми нормативными и стратегическими нововведениями продолжается реализация мероприятий Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы – основного практического инструмента цифровых преобразований в Беларуси.