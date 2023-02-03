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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВВП БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ СОСТАВИЛА 6,6%
09:15 06.02.2023
Доля связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси в 2022 году составила 6,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, в том числе информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания – 5%, деятельность в области телекоммуникаций – 1,4%, почтовая связь – 0,2%.
Отмечается, что 2022 год стал важным этапом в сфере совершенствования управления процессами цифрового развития. В рамках исполнения указа от 7 апреля 2022 г. № 136 «Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации» начал свою работу Совет по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи. Для практического сопровождения вопросов цифрового развития созданы и начали работу Центр цифрового развития и Центр перспективных исследований, формируется институт «офисов цифровизации», меняется порядок реализации ИТ-проектов в государстве.
Кроме того, совершенствуется механизм финансовой поддержки процессов цифрового развития и внедрения уже разработанных программных продуктов.
На среднесрочную перспективу разработаны проекты Стратегии цифрового развития Республики Беларусь до 2025 года и Концепция национального суверенитета Республики Беларусь, а также соответствующие «дорожные карты» по их реализации.
Одновременно со всеми нормативными и стратегическими нововведениями продолжается реализация мероприятий Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы – основного практического инструмента цифровых преобразований в Беларуси.
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