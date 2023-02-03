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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОПУБЛИКОВАЛО НОВОЕ «КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ» В СФЕРЕ РЕМОНТА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
18:05 03.02.2023
Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Ремонт одежды и обуви».
Как сообщает ведомство, этот бизнес не требует значительных вложений, в том числе в обустройство помещения, может быть открыт в любом населенном пункте, а предоставляемыми услугами пользуются люди вне зависимости от возраста и дохода.
Ключевое значение здесь имеют удобство расположения мастерской, квалификация мастеров и скорость исполнения заказов.
Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».
Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Ремонт одежды и обуви» является пятнадцатым. Работа над остальными продолжается.
Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.
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