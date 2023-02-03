Минэкономики опубликовало информацию о коробочном решении «Ремонт одежды и обуви».

Как сообщает ведомство, этот бизнес не требует значительных вложений, в том числе в обустройство помещения, может быть открыт в любом населенном пункте, а предоставляемыми услугами пользуются люди вне зависимости от возраста и дохода.

Ключевое значение здесь имеют удобство расположения мастерской, квалификация мастеров и скорость исполнения заказов.

Напомним, типовые «коробочные решения» для открытия и развития своего дела разрабатываются в рамках совместного с ПРООН проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь».

Всего в рамках проекта предусмотрено к разработке 20 решений. «Ремонт одежды и обуви» является пятнадцатым. Работа над остальными продолжается.

Скачать и использовать его для открытия своего бизнеса можно здесь.