Госкомимуществом завершена разработка трех профессиональных стандартов в сфере землеустройства, регистрации и технической инвентаризации недвижимого имущества. Соответствующие итоги данной деятельности были подведены в ходе состоявшегося заседания секторального совета квалификаций.

«Вопрос обновления системы квалификационных требований, ее адаптации к требованиям современного рынка труда в последние годы встал достаточно остро. Особенно это становится актуальным в период цифровой трансформации – нового этапа развития экономики страны, – сказал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич. – Убежден, что применение профессиональных стандартов предоставляет возможность работодателям формировать эффективную кадровую политику, а работникам – выстраивать свой профессиональный путь, что впоследствии приводит к повышению их конкурентоспособности и росту производительности труда».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета пои имуществу, в ходе заседания также были рассмотрены вопросы применения профстандарта «Оценочная деятельность» при разработке образовательных программ, используемых для повышения квалификации оценщиков.

Стоит отметить, что Центром подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров системы Госкомимущества проведена проверка действующих программ на предмет их соответствия положениям этого профстандарта. Некоторые из них уже дополнены и утверждены.

Секторальный совет является координирующим и совещательным органом, созданным при республиканском органе государственного управления, осуществляющим регулирование в соответствующей сфере деятельности либо при иной организации, в задачи которой входит осуществление координации деятельности организаций, занятых в определенной сфере деятельности, с целью совершенствования Национальной системы квалификаций.