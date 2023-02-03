Оплата за обед, который для детей дотируется государством, для учителей будет производиться с небольшим повышающим коэффициентом. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования, ссылаясь на слова министра образования Андрея Иванца.

«В связи с появившимися публикациями в прессе об отсутствии условий для питания учителей в школах правительство информирует, что в соответствии с постановлением Совета министров от 7 февраля 2012 г. № 127 «О создании условий для питания работников» во всех школах созданы условия для приема пищи. Как правило – это помещения, оборудованные мебелью, холодильником, чайником и другими необходимыми электроприборами.

Постановление находится на контроле и в настоящее время всеми облисполкомами еще раз проводится мониторинг его выполнения», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в большинстве школ учителя сегодня имеют возможность за оплату питаться и в школьной столовой. Там, где питание организуют комбинаты школьного питания или имеются буфеты учителя имеют возможность без всяких проблем оплатить свой обед. Немного сложнее со школами, где нет собственных бухгалтерий и где питание организуется самими школами.

«На сегодня практически эта проблема решена. Правительством подготовлен проект закона Республики Беларусь о дополнении Кодекса Республики Беларусь об образовании нормой, предоставляющей возможность работникам школ приобретать горячее питание по натуральным нормам, установленным для питания обучающихся. Оплата за обед, который для детей дотируется государством, для учителей будет производиться с небольшим повышающим коэффициентом», - говорится в сообщении.

Утверждается, что законопроект уже согласован со всеми заинтересованными и в ближайшее время поступит в парламент. С учетом актуальности этой темы в Минобразовании полагают, что парламентариями он будет принят в кратчайшие сроки.