Гран-при первого республиканского конкурса «Лидеры цифровой экономики-2022» за масштабную комплексную работу по внедрению инновационных цифровых решений получила компания «Савушкин продукт».

IT-разработки, внедренные предприятием, экспертная комиссия признала лучшими сразу в трех номинациях в категориях «Агропромышленный Комплекс» и «Транспорт и логистика».

Комплексный проект компании от цифровизации полей до автоматизации складирования и отгрузки готовой продукции, стал лучшим и в номинации «Реализованный проект года по цифровой трансформации процессов организации, предприятия». Это не просто интересное IT-решение, а в первую очередь отличная возможность гарантировать качество и безопасность натуральной молочной продукции компании, контролируя весь ее путь от поля до прилавка.

Разработанную IT специалистами компании SCADA-систему признали лучшим решением в области автоматизации технологических процессов, а логистический центр компании — наиболее успешным проектом по цифровой трансформации предприятия.

SCADA-система «Савушкин продукт» непрерывно совершенствуется. Она охватывает все процессы — от приемки молока до фасовки и перемещения товаров на склад, позволяет управлять технологическими процессами, выстраивать четкие правила работы оборудования, управлять производством. Развитием и техподдержкой SCADA-системы занимаются специалисты компании.

Система действует на всех семи производственных филиалах компании.

«Логистический центр – наша гордость. Сегодня он позволяет не только автоматизировано формировать и отгружать заявки из более 450 наименований продукции, но и контролировать за сроки годности товаров, вести складской учет. Емкость логистического центра превышает 14 000 паллета-мест. Процесс полной загрузки/разгрузки стандартной 20-тонной фуры занимает не более 30 минут. На пути «склад — торговый объект» гарантированно соблюдается необходимая для сохранности натуральных молочных продуктов температура от +2 до + 6 С. А благодаря уникальному коду, который присваивается каждой единице нашей продукции, мы отслеживаем ее дальнейший путь к потребителю», - рассказал Андрей Свитич, заместитель директора по IT-технологиям компании «Савушкин продукт».

По мнению экспертов, логистический центр компании «Савушкин продукт» — уникальный для Беларуси по своим масштабам и сложности строительных решений. Степень автоматизации всех процессов не имеет аналогов в стране среди предприятий перерабатывающей промышленности.

Среди цифровых решений, которые вызвали особый интерес экспертной комиссии, — синхронно введенный в сентябре 2022 года в Беларуси и России проект маркировки молочной продукции.

Конкурс «Лидеры цифровой экономики-2022» проводился при поддержке Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.