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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЮТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГОБЛОКА АЭС
17:15 03.02.2023
В Беларуси в ближайшее время разработают технико-экономическое обоснование для строительства третьего энергоблока АЭС. Об этом сообщил сегодня заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, комментируя возможность строительства третьего энергоблока АЭС.
По его словам, работа по изучению этого вопроса продолжается. Страна должна выйти на определенный уровень электропотребления.
"Сейчас мы все изучаем, работаем с Минэкономики и НАН Беларуси для того, чтобы в ближайшее время разработать технико-экономическое обоснование, чтобы принять окончательное решение", - сказал он.
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