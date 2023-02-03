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ЭКОНОМИКА РБ
ДОСТУПНА НОВАЯ ВЕРСИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «ПРОФДОХОД» - МНС
16:21 03.02.2023
Министерство по налогам и сборам информирует, что на площадках Play Market и App Store доступна новая версия мобильного приложения «Профдоход».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, обновленная версия предлагаемого программного продукта содержит новые функциональные возможности.
В частности, добавлен функционал формирования pdf-документа для чека. Формируется в двух форматах - A4 и 80mm.
Внесены также исправление в формирование pdf-документа счета с длинным текстом описания товара/услуги/аренды и корректировки в текст «Соответствие условиям деятельности».
Кроме того, оптимизирован сценарий ввода адреса объекта недвижимости, добавлена «Темная тема» приложения.
Возможность отправки журнала приложения перенесена в раздел «Отправка сообщения об ошибке приложения».
Помимо этого, внесены изменения для улучшения производительности и стабильности работы приложения.
«Предлагаемые возможности позволят еще больше упростить процессы администрирования налога на профессиональный доход», - отметили в пресс-центре.
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