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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ АВТОЦЕНТР НАЧАЛ ВЫДАВАТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА БЭУШКИ


15:36 03.02.2023

Автоцентр «ДрайвМоторс» запустил кредиты с первоначальным взносом от 10%.

Их можно привлечь на покупку подержанных автомобилей разных брендов. Ежемесячный платеж составит в районе 157 рублей, что в разы меньше месячного каршеринга.

Кредит одобряют напрямую в автоцентре, ехать никуда не нужно, но требуется справка о доходах. Чтобы получить 20 тыс. рублей, нужно иметь доход в 1350 рублей.

В автоцентре кредит выдают в белорусских рублях по ставке 12% годовых первые полгода, после чего она составит 17,14% годовых. Минимальный аванс – 10%. Долг можно возвращать в течение 10 лет, но можно погасить и досрочно.

Кредит можно привлечь при покупке подержанного автомобиля любого бренда. Среди них – Nissan, Suzuki, Skoda, Renault, Volkswagen, Mazda, Lada, Geely и Toyota. В парке собрали много иномарок с пробегом до 5 лет. Представлены и те, что проехали не более 20 тыс. км. Кредит действует и на новые автомобили – последние на белорусском рынке Qashqai 2022 года выпуска.

В автоцентре поделились примерными расчетами на примере бюджетного автомобиля за 18 тыс. рублей. Если на старте внести половину суммы, то ежемесячный платеж составит 157 рублей. При оплате только 10% стоимости автомобиля потребуется уже 283 рубля. Для сравнения, месячный каршеринг стоит свыше 1000 рублей.

Напомним, «ДрайвМоторс» осенью запустил направление автомобилей с небольшим пробегом. На иномарки действует заводская гарантия. В автоцентре на Долгиновском тракте собрали внушительный автопарк в несколько сотен машин. Все автомобили прошли комплексное обслуживание.
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