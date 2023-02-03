Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал 11,7 млрд кВт∙ч электроэнергии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По его словам, это позволило заместить порядка 3,3 млрд куб м. природного газа. В настоящее время блок работает на номинальной мощности.

«С вводом второго энергоблока БелАЭС будет ежегодно производить около 18,5 млрд кВт∙ч электроэнергии и обеспечит около 40% внутренних потребностей страны. Атомная станция – это не только гарант энергетической безопасности Беларуси, но и вклад страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата. За счет ввода БелАЭС выбросы углекислого газа будут сокращаться примерно на 7 млн т в год», - сказал чиновник.