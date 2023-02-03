Страховые организации республики за январь-декабрь 2022 года собрали 1809,7 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за 2022 год увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,8%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2022 года страховые взносы составили 1 183,7 млн рублей, что на 75,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2022 года – 626,0 млн рублей, что на 7,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65,4% (за январь-декабрь 2021 года – 64,2%).

За январь-декабрь 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 235,1 млн рублей, что на 170,0 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2022 года составил 68,2% (за январь-декабрь 2021 года – 61,7%).