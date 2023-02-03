В ходе антимонопольного расследования в отношении коммунального дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭкоСпецТранс», занимающего доминирующее положение на рынке услуг по обращению с отходами в Минском районе, МАРТ установил признаки создания дискриминационных условий при заключении договоров на захоронение твердых коммунальных отходов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, ранее предприятию было выдано предупреждение для устранения нарушений антимонопольного законодательства. С учетом невыполнения в установленные сроки предупреждения, в соответствии с требованиями законодательства, расследование по указанному делу было продолжено.

В июле 2022 года МАРТ принято решение об установлении факта наличия нарушения антимонопольного законодательства, вызванное злоупотреблением доминирующего положения коммунального дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭкоСпецТранс», и выдано предписание.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, злоупотребление доминирующим положением влечет административную ответственность. Так, постановлением экономического суда Минской области от 17 января 2023 г. на должностное лицо коммунального дочернего унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭкоСпецТранс» за нарушение антимонопольного законодательства наложен штраф в размере 20 базовых величин, что составляет 740 белорусских рублей. Постановление не было обжаловано и вступило в законную силу.