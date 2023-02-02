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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛЮРОБЕСПЕЧЕНИЕ» ДОЛЖНО РАСШИРИТЬ СФЕРУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ - МИНЮСТ
13:37 03.02.2023
Главный стоящий сегодня перед предприятием «БелЮрОбеспечение» вопрос – это расширение сферы оказываемых услуг. Об этом заявил министр юстиции Сергей Хоменко, принявший участие в подведении итогов деятельности государственного предприятия «БелЮрОбеспечение».
«Есть мнение, что предприятие работает стабильно, приносит определенный доход – пусть так и работает. Интуитивно – потенциал есть. Если организация не развивается, наступает стагнация, потом загнивание, уничтожение. В моем понимании, деятельность Министерства юстиции должна быть полностью обеспечена государственным предприятием «БелЮрОбеспечение». Все необходимые запросы министерства – информационного характера, телефонизация, техническое обслуживание, вопросы реализации имущества в рамках исполнительных производств и т.д., должны решаться вами», – подчеркнул Сергей Хоменко, которого цитирует пресс-служба Минюста.
Он поручил разработать программу подготовки специалистов по оценке имущества.
«Семинар-практикум, намеченный на второй квартал года, проведите с привлечением всех директоров филиалов предприятия «БелЮрОбеспечение» и начальников областных управлений принудительного исполнения, чтобы, в том числе, разобраться с проблемами взаимодействия между ними, как изымающими имущество, и вами, как реализаторами этого изъятого имущества», - предложил министр.
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