Госкомвоенпром представит современные и перспективные образцы продукции военного назначения на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2023, которая пройдет с 20 по 24 февраля 2023 г. в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на широко известных выставочных площадках ГВТУП «Белспецвнештехника» выступит в качестве организатора объединенного стенда Государственного военно-промышленного комитета.

В этом году под одной крышей национального стенда представят свою продукцию ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «КБ Радар» и ОАО «140 ремонтный завод».

Предприятия представят натуральные и макетные образцы продукции военного и двойного назначения.

На белорусском стенде посетители и участники выставки смогут ознакомиться с новыми технологиями в области разработки, производства и модернизации средств огневого поражения; комплексами автоматизации; средствами и комплексами связи и передачи данных, а также с новинками в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Специалисты смогут оценить возможности белорусских организаций по производству, ремонту и модернизации бронетанковой техники, зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны и других изделий.

Делегацию белорусских оружейников ожидает насыщенная деловая программа.

«Традиционное участие представителей белорусского ВПК в представительном международном выставочном форуме позволит установить новые деловые контакты и укрепить связи с давними партнерами в сфере военно-технического сотрудничества», - отметили в ведомстве.