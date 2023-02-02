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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ВПК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ IDEX-2023
12:39 03.02.2023
Госкомвоенпром представит современные и перспективные образцы продукции военного назначения на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2023, которая пройдет с 20 по 24 февраля 2023 г. в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, на широко известных выставочных площадках ГВТУП «Белспецвнештехника» выступит в качестве организатора объединенного стенда Государственного военно-промышленного комитета.
В этом году под одной крышей национального стенда представят свою продукцию ОАО «АГАТ – системы управления», ОАО «КБ Радар» и ОАО «140 ремонтный завод».
Предприятия представят натуральные и макетные образцы продукции военного и двойного назначения.
На белорусском стенде посетители и участники выставки смогут ознакомиться с новыми технологиями в области разработки, производства и модернизации средств огневого поражения; комплексами автоматизации; средствами и комплексами связи и передачи данных, а также с новинками в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.
Специалисты смогут оценить возможности белорусских организаций по производству, ремонту и модернизации бронетанковой техники, зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны и других изделий.
Делегацию белорусских оружейников ожидает насыщенная деловая программа.
«Традиционное участие представителей белорусского ВПК в представительном международном выставочном форуме позволит установить новые деловые контакты и укрепить связи с давними партнерами в сфере военно-технического сотрудничества», - отметили в ведомстве.
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