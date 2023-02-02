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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В 2022 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ $50 МЛРД
11:55 03.02.2023
Внешнеторговый оборот Беларуси и России по итогам 2022 г., по предварительной оценке, составил более $50 млрд. Об этом сообщил премьер Беларуси Роман Головченко в Алматы.
"По нашим оценкам, в 2022 году он составит $50 млрд, даже чуть более того. И вырастет более чем на 17%", - сказал Головченко в видеофрагменте, который опубликовала пресс-служба правительства.
По его словам, достижением прошлого года стала реализация таких важных элементов союзных программ, как гармонизация налогового и таможенного законодательства с РФ.
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