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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОБНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС В СЕТЬ ПЛАНИРУЕТСЯ В МАРТЕ-АПРЕЛЕ
11:47 03.02.2023
Первое пробное включение второго энергоблока БелАЭС в сеть планируется в марте-апреле. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
«На блоке практически завершен монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Выполняются пусконаладочные работы. Идет подготовка к разогреву и гидравлическим испытаниям первого и второго контура реакторной установки на прочность и плотность. Затем последует выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки», - рассказал он.
После этого специалистам предстоит провести большой объем физических, электрических и других испытаний на различных режимах работы блока с поэтапным наращиванием его мощности.
Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2023 года.
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