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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, У КОТОРЫХ РАСХОДЫ ПРЕВЫСИЛИ ДОХОДЫ
11:07 03.02.2023
В 2022 году налоговые органы Беларуси выявили 6913 человек, у которых расходы значительно превысили доходы.
«В 2022 году налоговыми органами в рамках предварительного этапа проверки соответствия расходов доходам физических лиц проанализировано более 11 тысяч граждан, в результате отобрано для последующего этапа проверки и истребования пояснений об источниках доходов 6 913 лиц, у которых расходы значительно превышали полученные доходы», - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам.
По итогам последующего этапа проверки за 2022 год у 3716 физических лиц установлено превышение расходов над доходами, в связи с чем им предъявлено к уплате 22,5 млн рублей.
На стадии профилактической работы в адрес субъектов хозяйствования направлено 67,2 тыс. сообщений и уведомлений. Сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога составила 40,1 млн рублей.
По результатам проверок налоговых органов установлено 934 факта неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 49,2 млн рублей.
Отмечается, что одним из источников выплаты заработной платы «в конвертах» по-прежнему остается наличная выручка, принятая с нарушением порядка приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг) и в последующем сокрытая от налогообложения.
Так, в ходе осуществления контроля подразделениями оперативных мероприятий налоговых органов установлена сумма сокрытой наличной выручки в размере 21,2 млн рублей.
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