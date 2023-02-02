В 2022 году налоговые органы Беларуси выявили 6913 человек, у которых расходы значительно превысили доходы.

«В 2022 году налоговыми органами в рамках предварительного этапа проверки соответствия расходов доходам физических лиц проанализировано более 11 тысяч граждан, в результате отобрано для последующего этапа проверки и истребования пояснений об источниках доходов 6 913 лиц, у которых расходы значительно превышали полученные доходы», - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам.

По итогам последующего этапа проверки за 2022 год у 3716 физических лиц установлено превышение расходов над доходами, в связи с чем им предъявлено к уплате 22,5 млн рублей.

На стадии профилактической работы в адрес субъектов хозяйствования направлено 67,2 тыс. сообщений и уведомлений. Сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога составила 40,1 млн рублей.

По результатам проверок налоговых органов установлено 934 факта неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 49,2 млн рублей.

Отмечается, что одним из источников выплаты заработной платы «в конвертах» по-прежнему остается наличная выручка, принятая с нарушением порядка приема средств платежа при реализации товаров (работ, услуг) и в последующем сокрытая от налогообложения.

Так, в ходе осуществления контроля подразделениями оперативных мероприятий налоговых органов установлена сумма сокрытой наличной выручки в размере 21,2 млн рублей.