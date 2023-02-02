Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» назначила дополнительные поезда в сообщении Минск-Москва, Минск – Санкт-Петербург, Брест-Москва в период 21-26 февраля 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 21 и 25 февраля поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург отправится из Минска в 19:15, а его отправление обратно из Санкт-Петербурга 22 и 26 февраля назначено на 20:13.

22 февраля поезд № 295/296 Москва-Брест отправится из Москвы в 22:59. В обратном направлении он отправится из Бреста 24 февраля в 00:18.

25 февраля дополнительный поезд № 236 Брест-Москва отправится из Бреста в 13:12, а 26 февраля поезд № 237 Москва-Брест отправится из Москвы в 11:16. В составе поездов № 236/237 также будут курсировать беспересадочные вагоны Витебск-Москва-Витебск.

Кроме того, в эти дни через территорию Беларуси будут курсировать дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург – Смоленск и № 230 Смоленск – Санкт-Петербург с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.