Предпринимательство в Беларуси выходит на более высокий уровень развития. Об этом заявила директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 2 февраля 2023 г. во время подведения на площадке Витебского горисполкома итогов проекта «Бренд предпринимателя – дело личное, польза общая».

«Во всех регионах надо делать ставку на бизнес-инициативы в прорывных видах деятельности, способных давать продукт с высокой добавленной стоимостью, конкурентный не только на внутреннем, но и на внешних рынках», – отметила Ольга Русинович.

Проект реализовывался Белагропромбанком с 4 октября 2022 г. по 20 января 2023 г. совместно с Минэкономики, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, Витебским горисполкомом, Витебским городским Советом депутатов, Витебской областной организацией Белорусского союза женщин, Витебским областным комитетом Белорусского Союза Молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, цель проекта – стимулирование деловой инициативы граждан, улучшение среды для роста предпринимательской активности, повышение навыков предпринимателей, доступ к знаниям и компетенциям.

Для участия поступило более 100 заявок, из них были отобраны 15 участников. Это предприниматели из сферы производства, агроэкотуризма, дизайна, психологии и других направлений.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения участников проекта.