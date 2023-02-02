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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ ВЫХОДИТ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ – МИНЭКОНОМИКИ
10:18 03.02.2023
Предпринимательство в Беларуси выходит на более высокий уровень развития. Об этом заявила директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович 2 февраля 2023 г. во время подведения на площадке Витебского горисполкома итогов проекта «Бренд предпринимателя – дело личное, польза общая».
«Во всех регионах надо делать ставку на бизнес-инициативы в прорывных видах деятельности, способных давать продукт с высокой добавленной стоимостью, конкурентный не только на внутреннем, но и на внешних рынках», – отметила Ольга Русинович.
Проект реализовывался Белагропромбанком с 4 октября 2022 г. по 20 января 2023 г. совместно с Минэкономики, Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей, Витебским горисполкомом, Витебским городским Советом депутатов, Витебской областной организацией Белорусского союза женщин, Витебским областным комитетом Белорусского Союза Молодежи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, цель проекта – стимулирование деловой инициативы граждан, улучшение среды для роста предпринимательской активности, повышение навыков предпринимателей, доступ к знаниям и компетенциям.
Для участия поступило более 100 заявок, из них были отобраны 15 участников. Это предприниматели из сферы производства, агроэкотуризма, дизайна, психологии и других направлений.
В завершение мероприятия состоялась церемония награждения участников проекта.
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