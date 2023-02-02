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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ТРИ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ НА ТЕМУ «СОЗВЕЗДИЯ»
09:52 03.02.2023
Министерство связи и информатизации Беларуси 3 февраля 2023 года выпускает в обращение три почтовые марки на тему «Созвездия» из серии «Астрономия».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, проект подготовлен в сотрудничестве с Минским планетарием. К этому выпуску подготовлены карточки для картмаксимумов. Дизайн почтовых марок, спецштемпеля, карточек для картмаксимумов и конверта «Первый день» Евгении Бедоник.
По информации РУП «Белпочта», печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. греб. 13. Размер марок 45х45х45 мм. В листах по шесть марок. Размер листов 172х62 мм. Номинал каждой марки – М. При изготовлении марок использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Тираж марок по 48 тыс.
Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».
В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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