Министерство связи и информатизации Беларуси 3 февраля 2023 года выпускает в обращение три почтовые марки на тему «Созвездия» из серии «Астрономия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, проект подготовлен в сотрудничестве с Минским планетарием. К этому выпуску подготовлены карточки для картмаксимумов. Дизайн почтовых марок, спецштемпеля, карточек для картмаксимумов и конверта «Первый день» Евгении Бедоник.

По информации РУП «Белпочта», печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. греб. 13. Размер марок 45х45х45 мм. В листах по шесть марок. Размер листов 172х62 мм. Номинал каждой марки – М. При изготовлении марок использована технология термического тиснения металлизированной фольгой золотистого цвета. Тираж марок по 48 тыс.

Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».

В день выпуска почтовых марок в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».