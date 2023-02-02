Генеральный директор ОАО "Пеленг" Павел Поздняков и ректор «Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники» Вадим Богуш 31 января подписали соглашение о создании "Центра инновационных технологий БГУИР-ПЕЛЕНГ".

Как сообщает Telegram-канал Государственного военно-промышленного комитета, ОАО "Пеленг" и БГУИР становятся одними из первых, кто реализует концепцию развития образовательной системы "Университет 3.0" в Республике Беларусь.

Задачи Центра инновационных технологий следующие: популяризация инженерного образования среди учащихся старших классов школ, организация технических кружков и отбор потенциальных абитуриентов БГУИР, поступающих на условиях целевой подготовки по договорам с ОАО "Пеленг"; профилизация подготовки и развитие инновационного мышления студентов БГУИР и других вузов за счет привлечения их к выполнению учебно-исследовательских проектов на базе Центра по заданиям ОАО "Пеленг".

Работа центра позволит углубить профильную подготовку студентов, а также будет способствовать развитию инновационного отношения к решаемым студентами задачам!