ЭКОНОМИКА РБ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

09:21 03.02.2023 Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы сосудистой хирургии» пройдет сегодня в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Согласно информации, приурочена она к 20-летию со дня открытия городского сосудистого центра. На форуме будут представлены современные возможности лечения с помощью эндоваскулярных и «открытых» технологий. Обсуждение вопросов новейших методов лечения острой сосудистой патологии в ангиохирургии даст возможность выработать организационные и практические решения. В конференции примут участие известные ученые, заведующие кафедрами, преподаватели медицинских учреждений высшего образования, практикующие врачи Республики Беларусь, а также врачи-ангиохирурги из Республики Грузия и Республики Казахстан. Организаторами форума выступили специалисты РНПЦ «Кардиология», БГМУ, 4-й больницы им Н. Е. Савченко при поддержке Минздрава.