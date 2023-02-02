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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
09:21 03.02.2023
Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы сосудистой хирургии» пройдет сегодня в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, приурочена она к 20-летию со дня открытия городского сосудистого центра.
На форуме будут представлены современные возможности лечения с помощью эндоваскулярных и «открытых» технологий.
Обсуждение вопросов новейших методов лечения острой сосудистой патологии в ангиохирургии даст возможность выработать организационные и практические решения.
В конференции примут участие известные ученые, заведующие кафедрами, преподаватели медицинских учреждений высшего образования, практикующие врачи Республики Беларусь, а также врачи-ангиохирурги из Республики Грузия и Республики Казахстан.
Организаторами форума выступили специалисты РНПЦ «Кардиология», БГМУ, 4-й больницы им Н. Е. Савченко при поддержке Минздрава.
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