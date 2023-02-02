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ЭКОНОМИКА РБ


В МНС БЕЛАРУСИ НАПОМНИЛИ ОБ ОТМЕНЕ ЛЬГОТЫ ПО НДС В МАЛЫХ ГОРОДАХ


17:58 02.02.2023

Действие льготы по НДС по указу № 345 от 22 сентября 2017 года истекло 31 декабря 2022 года. Об этом напомнило Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Упомянутый документ в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. предоставлял определенные льготы ИП и юрлицам, которые осуществляли на территории сельской местности розничную торговлю в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, общественное питание в объектах общественного питания, оказание бытовых услуг, а индивидуальные предприниматели и микроорганизации - на территории малых городских поселений общественное питание в объектах общественного питания, оказание бытовых услуг.

Обороты по реализации товаров (работ, услуг) таких ИП и юрлиц освобождались от НДС.

«…при отгрузке с 1 января 2023 года товаров (выполнении с 1 января 2023 года работ, оказании с 1 января 2023 года услуг) налогообложение НДС производится в общеустановленном порядке. Соответственно, формирование цены на указанные товары (работы, услуги) производится с учетом НДС», - говорится в комментарии МНС.
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