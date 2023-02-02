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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЪЕЗДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА ПРОЙДЕТ 7 ФЕВРАЛЯ
17:45 02.02.2023
Республиканский семинар по организации въездного медицинского туризма пройдет 7 февраля 2023 года на базе Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Минский р-н., д. Боровляны, ул. Фрунзенская, д.43).
Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения, программа мероприятия, которое состоится в гибридном формате (очное и виртуальное участие), включает: ознакомление с организациями здравоохранения, направления современной медицины, высокотехнологичные и инновационные методы лечения и диагностики онкологических и гематологических заболеваний; представление собственных возможностей и проведение встреч с руководителями клиник, заключение соглашений о сотрудничестве.
К участию приглашены эксперты в области медицинского туризма, благотворительные организации и медицинские организации-партнеры.
Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. https://oncology.by/
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