Республиканский семинар по организации въездного медицинского туризма пройдет 7 февраля 2023 года на базе Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Минский р-н., д. Боровляны, ул. Фрунзенская, д.43).

Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения, программа мероприятия, которое состоится в гибридном формате (очное и виртуальное участие), включает: ознакомление с организациями здравоохранения, направления современной медицины, высокотехнологичные и инновационные методы лечения и диагностики онкологических и гематологических заболеваний; представление собственных возможностей и проведение встреч с руководителями клиник, заключение соглашений о сотрудничестве.

К участию приглашены эксперты в области медицинского туризма, благотворительные организации и медицинские организации-партнеры.

Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. https://oncology.by/