В декабре 2022 года в целях оптимизации существующей системы теплоснабжения в агрогородке Ухвала Крупского района введен в эксплуатацию котельная на МТЭР мощностью 3 МВт в аг.

Как сообщает Департамент по энергоэффективности, на комплекс работ по строительству котельной затрачено 7080,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 3910,0 тыс. рублей, внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики – 3170,8 тыс. рублей.

Оптимизация теплоснабжения, за счет ликвидации длинных теплотрасс и установки нового энергоэффективного котельного оборудования обеспечит высокую эффективность теплоснабжения, снизит потери тепловой энергии до нормируемых значений и себестоимость тепловой энергии.

В котельной установлены 2 водогрейных котлоагрегата КВ-Рм-1,5Т, работающие на фрезерном торфе производства НПП «Белкотломаш» (Беларусь). Поставщиком топлива выступает местный торфобрикетный завод ОАО «Туршовка».