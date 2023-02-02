В «Белоруснефти» уменьшают затраты на обеспечение электрической энергией.

Как сообщает портал neft.by, для надежной работы интеллектуальной системы «Цифровое месторождение» энергетикам НГДУ «Речицанефть» необходимо было обеспечить электроэнергией объекты, которые не имеют стационарных источников питания. Главные критерии – стабильность и бесперебойность системы энергоснабжения. И специалисты разработали техническое решение по изготовлению автономных источников питания. В конструкторскую группу вошли специалисты предприятия «Белоруснефть-Промсервис» и НГДУ «Речицанефть». Они и разработали пилотный проект электроснабжения.

Система электроснабжения с накопителем энергии позволяет накапливать 3 кВт·ч энергии в современных литий-железофосфатных аккумуляторных батареях и обеспечивать бесперебойное электроснабжение в периоды слабой солнечной активности.

Автономность работы зависит от емкости аккумулятора. В разработанном источнике автономность составляет от 3 до 7 суток в зависимости от нагрузки потребителя. Разработку опробовали, получили хорошие результаты.

В «Белоруснефть-Промсервисе» уже налажен выпуск этой новой импортозамещающей продукции. Идет монтаж 17 таких систем на Южно-Александровском, Малодушинском и Речицком нефтяных месторождениях.