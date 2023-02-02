ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ВОЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ БЕЛАРУСИ


16:39 02.02.2023

Национальный детский технопарк будет сотрудничать с Военной академией Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, для руководителей факультетов академии была организована экскурсия по учебно-лабораторному корпусу. Также состоялась встреча с директором Национального детского технопарка Сергеем Сачко, в ходе которой обсудили ключевые моменты сотрудничества.

«Главным итогом визита стало подписание соглашения о взаимодействии учреждений. Был согласован перечень специальностей, на которые лучшие выпускники Детского технопарка смогут поступать по льготам», - говорится в сообщении.

Также джуниоры некоторых направлений будут посещать экскурсии в Военную академию и участвовать в мероприятиях на ее базе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2023
валюта курс
EUR 2.9427
USD 2.6752
RUB 3.8174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9160 +0.011
USD 2.6752 -0.0028
RUB 3.8174 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9300
USD 2.6720 2.6770
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0960
EUR/RUB 76.5000 102.0000
USD/RUB 69.8000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте