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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ВОЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ БЕЛАРУСИ
16:39 02.02.2023
Национальный детский технопарк будет сотрудничать с Военной академией Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, для руководителей факультетов академии была организована экскурсия по учебно-лабораторному корпусу. Также состоялась встреча с директором Национального детского технопарка Сергеем Сачко, в ходе которой обсудили ключевые моменты сотрудничества.
«Главным итогом визита стало подписание соглашения о взаимодействии учреждений. Был согласован перечень специальностей, на которые лучшие выпускники Детского технопарка смогут поступать по льготам», - говорится в сообщении.
Также джуниоры некоторых направлений будут посещать экскурсии в Военную академию и участвовать в мероприятиях на ее базе.
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