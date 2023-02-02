Национальный детский технопарк будет сотрудничать с Военной академией Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, для руководителей факультетов академии была организована экскурсия по учебно-лабораторному корпусу. Также состоялась встреча с директором Национального детского технопарка Сергеем Сачко, в ходе которой обсудили ключевые моменты сотрудничества.

«Главным итогом визита стало подписание соглашения о взаимодействии учреждений. Был согласован перечень специальностей, на которые лучшие выпускники Детского технопарка смогут поступать по льготам», - говорится в сообщении.

Также джуниоры некоторых направлений будут посещать экскурсии в Военную академию и участвовать в мероприятиях на ее базе.