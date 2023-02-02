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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ И WILDBERRIES ВЫРАБОТАЛИ МЕРЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ТОРГОВЛЕ
16:26 02.02.2023
Соблюдение белорусского законодательства является безусловным фактором успешного ведения бизнеса. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на встрече с представителями интернет-магазина Wildberries.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в рамках диалога стороны обсудили вопросы, касающиеся защиты персональных данных, оплаты товаров в наличной и безналичной форме, продажи запрещенных к реализации в Беларуси товаров и отмены платного возврата за товар и другие.
По завершении встречи были выработали меры для устранения проблем и недопущению их в будущем.
На совещании также присутствовали Министерство по налогам и сборам и Национальный центр защиты персональных данных.
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