Соблюдение белорусского законодательства является безусловным фактором успешного ведения бизнеса. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на встрече с представителями интернет-магазина Wildberries.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в рамках диалога стороны обсудили вопросы, касающиеся защиты персональных данных, оплаты товаров в наличной и безналичной форме, продажи запрещенных к реализации в Беларуси товаров и отмены платного возврата за товар и другие.

По завершении встречи были выработали меры для устранения проблем и недопущению их в будущем.

На совещании также присутствовали Министерство по налогам и сборам и Национальный центр защиты персональных данных.