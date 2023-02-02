ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ И WILDBERRIES ВЫРАБОТАЛИ МЕРЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ТОРГОВЛЕ


16:26 02.02.2023

Соблюдение белорусского законодательства является безусловным фактором успешного ведения бизнеса. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов на встрече с представителями интернет-магазина Wildberries.

Как сообщает Telegram-канал МАРТ, в рамках диалога стороны обсудили вопросы, касающиеся защиты персональных данных, оплаты товаров в наличной и безналичной форме, продажи запрещенных к реализации в Беларуси товаров и отмены платного возврата за товар и другие.

По завершении встречи были выработали меры для устранения проблем и недопущению их в будущем.

На совещании также присутствовали Министерство по налогам и сборам и Национальный центр защиты персональных данных.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2023
валюта курс
EUR 2.9427
USD 2.6752
RUB 3.8174
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9160 +0.011
USD 2.6752 -0.0028
RUB 3.8174 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9300
USD 2.6720 2.6770
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0960
EUR/RUB 76.5000 102.0000
USD/RUB 69.8000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте