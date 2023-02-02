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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ ЭЗС EVIKA! ПОЯВИЛИСЬ В МИНСКЕ И НОВОПОЛОЦКЕ


15:31 02.02.2023

РУП «Белтелеком» установило еще две электрозарядные станции Evika.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новые ЭЗС появились в Минске и Новополоцке.

В частности, на столичной улице Радужной, 8/1 работает двухпостовая станция мощностью 22 кВт на пост.

Первая ЭЗС под брендом Evika в Новополоцке открыта по улице Якуба Коласа, 14. Это также двухпостовая станция, 2 х 22 кВт, одновременно заряжаться от которой могут два электрокара или авто с гибридным двигателем. Для полной зарядки батареи переменным током необходимо от 4 до 8 часов.

Таким образом, в сети Evika уже 13 адресов: в Минске (ул. Бурдейного, 2; ул. Севастопольская, 121; пр. Независимости 129/1; ул. Есенина, 68; ул. Матусевича, 13; ул. Стахановская, 25А; ул. Менделеева, 13; ул. Искалиева, 12/1; ул. Кунцевщина,12; ул. Радужная, 8/1); в Пинске (ул. Заслонова, 15); в Солигорске (ул. Мира, 40); в Новополоцке (ул. Якуба Коласа, 14).

Чтобы зарядиться, нужно установить мобильное приложение ISKRA* и следовать инструкциям меню. Приложение также поможет найти ближайшую зарядную станцию и проложить к ней маршрут, узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий.

Стоимость услуги составляет 0,4 рубля за 1 кВт*ч. Произвести оплату можно картами самых популярных платежных систем.
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