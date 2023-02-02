Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз тягача с полуприцепом по заниженной почти в 2,5 раза стоимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, автопоезд следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи».

По документам, представленным к оформлению, общая стоимость тягача VOLVO FH500, 2017 года выпуска и полуприцепа SCHMITZ, 2015 года выпуска составляла 72 тыс. рублей. При проведении таможенного досмотра и дальнейших проверочных мероприятий установлено, что сведения о стоимостных характеристиках товара являются недостоверными. Фактическая стоимость автопоезда составила более 183 тыс. рублей.

Предоставление недостоверных сведений могло послужить основанием для занижения размера подлежащих уплате таможенных платежей на сумму более 22 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.