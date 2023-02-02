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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ВЕСТИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
14:54 02.02.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 2 февраля 2023 года зарегистрирован новый резидент - ООО «Диагностическая лаборатория» (Российская Федерация).
Как сообщает сайт парка, общество будет осуществлять широкий спектр исследований в области лабораторной диагностики.
Компания планирует арендовать помещение в инновационном центре, будет создано около 100 рабочих мест.
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