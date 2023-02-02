ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ВЕСТИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14:54 02.02.2023 В индустриальном парке «Великий камень» 2 февраля 2023 года зарегистрирован новый резидент - ООО «Диагностическая лаборатория» (Российская Федерация). Как сообщает сайт парка, общество будет осуществлять широкий спектр исследований в области лабораторной диагностики. Компания планирует арендовать помещение в инновационном центре, будет создано около 100 рабочих мест.