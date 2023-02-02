В Гродно запланирован ввод в эксплуатацию ряда значимых социальных объектов. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Согласно информации, в микрорайоне Ольшанка завершится строительство поликлиники на 650 посещений в смену, а в новом жилом районе по улице Лидской появится амбулатория на 70 посещений. В Грандичах учеников примет новая школа с бассейном.

Еще одно важное событие для области - это ввод в эксплуатацию радиологического корпуса областного онкодиспансера. Планируется, что это произойдет также в 2023 году.

Кроме того, в этом году начнут строить стоматологический центр на улице Дубко. А в Грандичах строители приступят к возведению детского сада и пожарного депо.

Планируется также начать работы по возведению корпусов новой городской больницы по проспекту Янки Купалы. В жилом районе Фолюш приступят к строительству амбулатории.

Появится в Гродно и многофункциональный спортивный комплекс с залами для игровых видов спорта, 50-метровым бассейном, медико-восстановительным центром и всем необходимым для проведения матчей, соревнований и тренировок оборудованием. В этом году планируется завершить проектные работы и приступить к подготовке строительства важного объекта.