ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


А1 ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «SMART-РАССЫЛКИ» ЕЖЕМЕСЯЧНО 1000 SMS


13:41 02.02.2023

А1 предлагает специальный бонус своим клиентам, подключившим услугу «Smart-рассылка»: до 31 мая 2023 года каждый месяц всем новым пользователям будут начисляться по 1000 SMS для рассылки в сети всех операторов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться предложением могут только новые пользователи единой и защищенной платформы, с которой отправляются сообщения, а также клиенты, зарегистрировавшие Альфа-имя для осуществления SMS-рассылок (кроме пользователей тарифных планов «Телеметрия», «Передача данных» и линейки «SIP»). 1000 бонусных SMS начисляются ежемесячно в течение полугода и расходуются в первую очередь.

С помощью услуги «Smart-рассылка» от А1 индивидуальные предприниматели и юридические лица могут осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой защищенной платформы. При этом она также позволяет составлять расписание рассылок и управлять их скоростью, загружать и пересылать данные в разных форматах текстов, таблиц и изображений, просматривать статусы доставки сообщений и статистики онлайн, настраивать кликабельные переходы на нужные сайты, получать ответы от абонентов или делать объемные рекламные и транзакционные рассылки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9160 +0.011
USD 2.6752 -0.0028
RUB 3.8174 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9300
USD 2.6720 2.6770
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0960
EUR/RUB 76.5000 102.0000
USD/RUB 69.8000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте