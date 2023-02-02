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ЭКОНОМИКА РБ
А1 ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ «SMART-РАССЫЛКИ» ЕЖЕМЕСЯЧНО 1000 SMS
13:41 02.02.2023
А1 предлагает специальный бонус своим клиентам, подключившим услугу «Smart-рассылка»: до 31 мая 2023 года каждый месяц всем новым пользователям будут начисляться по 1000 SMS для рассылки в сети всех операторов Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться предложением могут только новые пользователи единой и защищенной платформы, с которой отправляются сообщения, а также клиенты, зарегистрировавшие Альфа-имя для осуществления SMS-рассылок (кроме пользователей тарифных планов «Телеметрия», «Передача данных» и линейки «SIP»). 1000 бонусных SMS начисляются ежемесячно в течение полугода и расходуются в первую очередь.
С помощью услуги «Smart-рассылка» от А1 индивидуальные предприниматели и юридические лица могут осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой защищенной платформы. При этом она также позволяет составлять расписание рассылок и управлять их скоростью, загружать и пересылать данные в разных форматах текстов, таблиц и изображений, просматривать статусы доставки сообщений и статистики онлайн, настраивать кликабельные переходы на нужные сайты, получать ответы от абонентов или делать объемные рекламные и транзакционные рассылки.
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