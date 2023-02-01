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ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ СОЗДАЛО СЕРВИС «ВОПРОС-ОТВЕТ» ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД
12:49 02.02.2023
Министерство по налогам и сборам (МНС) создало информационный электронный сервис «Вопрос-ответ» для оперативности получения информации о применении норм действующего законодательства в связи с введением с 1 января 2023 года нового режима налогообложения «Налог на профессиональный доход».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, с помощью предлагаемого сервиса любой плательщик может ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами на них.
Для простоты поиска можно выбрать ключевое слово с хештегом. Например, #IT-услуги. В этом случае плательщику будет предложено несколько вопросов-ответов из практики применения налогового законодательства в данной сфере деятельности.
В дальнейшем электронный сервис будет дополнен актуальными вопросами-ответами для всех категорий плательщиков.
В МНС отмечают, что такой процесс взаимодействия позволит оперативно в простой и доступной форме информировать плательщиков о практике применения норм законодательства в сфере налогообложения.
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