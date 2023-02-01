ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МНС БЕЛАРУСИ СОЗДАЛО СЕРВИС «ВОПРОС-ОТВЕТ» ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД


12:49 02.02.2023

Министерство по налогам и сборам (МНС) создало информационный электронный сервис «Вопрос-ответ» для оперативности получения информации о применении норм действующего законодательства в связи с введением с 1 января 2023 года нового режима налогообложения «Налог на профессиональный доход».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, с помощью предлагаемого сервиса любой плательщик может ознакомиться с часто задаваемыми вопросами и ответами на них.

Для простоты поиска можно выбрать ключевое слово с хештегом. Например, #IT-услуги. В этом случае плательщику будет предложено несколько вопросов-ответов из практики применения налогового законодательства в данной сфере деятельности.

В дальнейшем электронный сервис будет дополнен актуальными вопросами-ответами для всех категорий плательщиков.

В МНС отмечают, что такой процесс взаимодействия позволит оперативно в простой и доступной форме информировать плательщиков о практике применения норм законодательства в сфере налогообложения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.02.2023
валюта курс
EUR 2.9153
USD 2.6780
RUB 3.8179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9050 +0.0008
USD 2.6780 +0.0036
RUB 3.8179 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9000 2.9100
USD 2.6710 2.6770
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 02.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.1000
EUR/RUB 77.0000 101.5000
USD/RUB 70.0000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте