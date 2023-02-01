В декабре 2022 года в Минском районе купили на 9% меньше домов и дач, чем в ноябре., а по сравнению с декабрем 2021 года число сделок уменьшилось на 31%.

Как пишет Realt, активность на рынке загородной недвижимости снижается уже 6 месяц подряд: за декабрь число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 1,5%. Впрочем, за счет медленных темпов снятия объявлений, их общее количество в базе по-прежнему остается внушительным — 7,9 тысяч, что является максимумом для конца года за последние 10 лет. По опыту прошлых лет тенденция снижения числа объектов на рынке загородной недвижимости будет продолжаться и следующие 2 месяца.

Тем не менее снижение числа объявлений наблюдалось не во всех сегментах. По сравнению с прошлым месяцем предложение недостроенных домов увеличилось на 1%. Существеннее всего снизилось количество объявлений в базе Realt о продаже домов, построенных до 2010 года — минус 6%. Участков и дач стало меньше на 2% в обоих случаях, современных домов — на 1,4%.

В разрезе направлений динамика была разнонаправленной. Существеннее остальных снизилось число объявлений о продаже объектов на Могилевском — минус 4,2%. Чуть менее (минус 2,5%) — на Мядельском и Молодечненском. На общем фоне выделялось Слуцкое направление, где за месяц предложение увеличилось на 1%.

Вместе с предложением на рынке загородной недвижимости снизилась и покупательская активность: в Минском районе купили почти на 9% меньше, чем в ноябре. В соседних районах снижение числа сделок было также существенным — минус 33%.

В аналогичный месяц предыдущего года количество заключенных сделок в Минском районе было на 31% больше.

Динамика средних цен в зависимости от типов объектов была разнонаправленной. Подорожали за месяц «старые» дома (+1%) и дачи (+0,6%). Средние цены современных домов и участков снизились на 0.3% в обоих случаях. Цены на недостроенные дома за месяц не изменились.

Текущий уровень цен заметно выше, чем в декабре прошлого года. За год существеннее всего подорожали участки (+15%) и дачи (+13%). Недостроенные и современные дома стали дороже на 3,5% в обоих случаях. И только «старые» дома «просели» в цене почти на 2%.

В то время, как число доступных для покупки объектов за МКАД сокращается, количество домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц, напротив, выросло на 1%, за год — почти на 7%. Вместе с тем небольшой рост показали и средние цены: «квадрат» по сравнению с ноябрем стал дороже на 1,5%. При этом средние цены на дома в Минске растут уже пятый месяц подряд и на данный момент стоимость «квадрата» составляет $1098. Однако, несмотря на рост, в аналогичный месяц прошлого года дома стоили в среднем на 1% меньше.