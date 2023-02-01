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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ОБМАН ФИРМ СТОЛИЧНОМУ БИЗНЕСМЕНУ ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ


10:58 02.02.2023

Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, 30-летний минчанин является учредителем и директором двух фирм, занимающихся поставкой мясных изделий и автомобильных комплектующих. Компании мужчины находились в крайне неблагополучном финансовом положении, именно поэтому фигурант придумал схему, как обогатиться.

В июле 2021 года обвиняемый от имени сотрудника своей фирмы обратился к представителю одного из мясокомбинатов столицы. Мужчина обсудил поставку продукции на общую сумму почти в 64 тысячи рублей и сообщил, что для заключения договора ему необходимо посоветоваться со своим директором. Позже от имени руководителя он связался с мясокомбинатом и договорился о поставке товара.

Спустя пару дней при загрузке сырья заместитель директора комбината уточнила у обвиняемого насчет оплаты. В свою очередь мужчина убеждал о перечислении денег на счет фирмы в ближайшее время и сослался на долгую обработку операции из-за технической ошибки банка. Поверив на слово, сотрудница мясокомбината отпустила товар.

Заключив договор поставки с представителем другой организации, фигурант отгрузил в ее адрес более 10 тысяч килограмм свинины, выручив свыше 55 тысяч рублей. Деньги присвоил себе, не рассчитавшись с изначальным поставщиком мяса.

На протяжении года по такой же преступной схеме обвиняемый заключил договоры поставки с иными организациями, только в этих случаях предметом сделки являлись не только мясные изделия, но и комплектующие к автомобилям.

Всего установлено 6 фирм, потерпевших убытки от мошеннических действий фигуранта. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, проведены очные ставки, к материалам уголовного дела приобщены копии договоров поставки. Ранее фигурант уже был судим за совершение мошенничества в крупном размере.

Действия 30-летнего мужчины квалифицированы по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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