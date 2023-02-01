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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА БОБРУЙСКА ЗА 2022 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 27,5%
10:46 02.02.2023
За январь-декабрь 2022 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 357,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 27,5%, или на 77,1 млн рублей в фактическом исчислении.
Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 35,4%, НДС – 25,8%, налога на прибыль – 8,5%, акцизов – 7,8%, налога на недвижимость – 4,1%, налога при упрощенной системе налогообложения – 3,7%, земельного налога – 2,4%.
В общей сумме поступлений платежи от организаций составляют 90%, или 321,4 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 5,2% (18,5 млн рублей), от физических лиц – 4,8% (17,3 млн рублей).
По итогам 2022 года наибольший вклад в бюджет внесли ЗАО «Бобруйский бровар», ОАО «Белшина», СООО «Оазис Груп», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Красный пищевик»
Доля их платежей составила 30,5% в общих поступлениях в бюджет Бобруйска.
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