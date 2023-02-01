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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫРУЧКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД СОСТАВИЛА 32,5 МЛН РУБЛЕЙ


10:18 02.02.2023

За 2022 год санаторно-курортные и оздоровительные организации Могилевской области реализовали 45 045 путевок, что на 3783 больше, чем в 2021 году, или 109,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, выручка от реализации услуг составила 32,5 млн рублей или, 124,5%, в том числе от реализации путевок 29,5 млн рулей, или 123,9% соответственно, от реализации дополнительных платных услуг - 3,0 млн рублей, или 131,0%, из них медицинских - 2,4 млн рублей, или 127,3% соответственно.

Принимаемые меры по улучшению привлекательности здравниц позволили в 2022 году увеличить количество иностранных граждан пребывающих на санаторно-курортном лечении. За прошедший год 4812 человек воспользовались санаторно-курортным лечением и оздоровлением в санаториях области, что составило 133,5% к числу отдохнувших иностранных граждан в 2021 году.

Из их числа 98% составляли граждане Российской Федерации. Среди иностранных граждан интерес к здравницам проявили граждане Прибалтийских республик, Украины, Азербайджана, Израиля, Германии и других государств.

Выручка от реализации услуг иностранным гражданам составила 4,3 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем 2021 году.

Загрузка санаториев и оздоровительных организаций за 2022 год составила 84,1% против 75,3% в 2021 году.

В 2022 году санаторно-курортными и оздоровительными организациями на укрепление материально-технической базы было направлено 3,4 млн рублей. Из этой суммы наибольшее количество средств было направлено санаториями «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно», «Шинник» ОАО «Белшина», «Санаторий имени В.И.Ленина».
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